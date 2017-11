(Meldung neu gefasst und präzisiert) - Die Nominallöhne in der Schweiz steigen gemäss dem schweizerischen Lohnindex (SLI) des Bundesamtes für Statistik (BFS) im laufenden Jahr um 0,5%. Das BFS veröffentlicht am Ende jeden Quartals auf der Basis kumulierter Daten eine Schätzung. Am Dienstag handelt es sich um die dritte von drei Quartalsschätzungen, die beiden vorangegangenen hatten auf 0,1%, resp. 0,3% gelautet.