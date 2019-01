Nomura erneut mit Verlust - Abschreibung auf gekaufte Lehman-Sparten

Die japanische Bank Nomura steckt weiter in den roten Zahlen. Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Dezember sei der zweite Quartalsverlust in Folge angefallen - und zwar in Höhe von 95 Milliarden Yen (rund 760 Mio Euro), teilte das Geldhaus am Donnerstag in Tokio mit. Hauptgrund für das Minus war eine Abschreibung auf das Geschäft mit Grosskunden, in das die Japaner im Zuge der Finanzkrise übernommene Sparten der pleite gegangenen Investmentbank Lehman Brothers eingegliedert hatten. Zudem rang das grösste japanische Handelshaus mit den schwierigen Bedingungen an den Märkten. Die Erträge seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36 Prozent auf fast 261 Milliarden Yen gesunken./zb/stw/jha/