Nord Stream 2: BASF sieht sich vor möglichen US-Sanktionen geschützt

Im Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Deutschland und Russland fühlt sich der Chemieriese BASF geschützt vor möglichen Sanktionen der USA. Zwar sehe ein US-Gesetz von August 2017 mögliche Strafmassnahmen gegen Firmen vor, die an Nord Stream 2 beteiligt seien, sagte Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel am Dienstag in Ludwigshafen. Allerdings gebe es auch eine US-Regelung, die Darlehensverträge ausdrücklich ausnehme, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geschlossen worden seien.