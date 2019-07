Nordamerika-Geschäft von Under Armour schwächelt weiter

Das weiter schwächelnde Nordamerikageschäft des Sportartikelherstellers Under Armour hat das Wachstum im zweiten Quartal gebremst. So stiegen die Erlöse konzernweit um ein Prozent auf knapp 1,2 Milliarden US-Dollar, wie der Konkurrent von Adidas und Puma am Dienstag in Baltimore mitteilte. Während das deutlich kleinere internationale Geschäft um 12 Prozent zulegte, sanken die Umsätze in Nordamerika um 3 Prozent.