Nordex hofft auf Ende der Flaute im deutschen Windgeschäft ab 2020

(Ausführliche Fassung) - Der Windturbinenbauer Nordex hat seinen Aktionären für 2020 ein Ende der jüngsten Flaute in Aussicht gestellt. Ab da erwarte er eine Erholung des wichtigen deutschen Marktes, sagte Konzernchef José Luis Blanco am Dienstag bei der Bilanzvorlage in Frankfurt. Die Jahre davor sieht er als "Übergangsjahre". Vor allem 2018 werde "nicht einfach". Der Manager erwartet im laufenden Jahr wegen des harten Preiskampfes daher erneut deutlich weniger Umsatz und Profitabilität. Unter dem Strich dürfte sogar ein Verlust stehen.