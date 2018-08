North-Face-Mutter VF will Jeans-Geschäft mit Wrangler und Lee abspalten

Die Mutter von Streetwear- und Outdoormarken wie Vans, The North Face oder Timberland, VF Corporation, will sich aufspalten. Geplant sei die Herauslösung des Denim-Geschäfts, zu dem Jeans-Marken wie Wrangler oder Lee gehören, wie die VF Corporation am Montag in Greensboro im US-Bundesstaat North Carolina mitteilte. Am Ende soll es zwei unabhängige, börsengelistete Gesellschaften geben. Von dem Schritt verspricht sich VF mehr Flexibilität und grössere Wachstumschancen für beide Unternehmen.