Norwegen will Corona-Fonds unter UN-Führung aufbauen

Um Länder mit schwächeren Gesundheitssystemen in der Corona-Krise unterstützen zu können, hat Norwegen den Aufbau eines Hilfsfonds unter UN-Schirmherrschaft vorgeschlagen. Das Coronavirus habe sich mittlerweile auf alle Kontinente ausgebreitet und werde nicht zuletzt auch in den verwundbarsten Staaten ernsthafte Folgen haben, teilte das norwegische Aussenministerium am Montag mit.