Norwegens Pensionsfonds zieht Investitionen aus Russland ab

Norwegens Staatlicher Pensionsfonds zieht seine Investitionen aus Russland ab. Das teilte die Regierung in Oslo am Sonntag mit. "So wie sich die Situation entwickelt hat, glauben wir, dass es notwendig ist, das sich der Pensionsfonds aus Russland zurückzieht", sagte Finanzminister Trygve Slagsvold Vedum.