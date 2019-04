Norwegische Aufsicht sieht Euronext als passenden Eigentümer für Osloer Börse

Die niederländische Euronext hat beim Bieterwettbewerb um die Osloer Börse die Nase vorne. Die norwegische Finanzaufsicht Finanstilsynet (FSA) habe Euronext als zukünftigen Eigentümer der Osloer Börse mit einem Anteil von bis zu 100 Prozent dem norwegischen Finanzministerium empfohlen, teilte der niederländische Börsenbetreiber am Montag in Amsterdam mit. Nun warte Euronext auf die endgültige Genehmigung der Übernahme durch das Finanzministerium, was die letzte Hauptbedingung für den Abschluss der Transaktion sei.