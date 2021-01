Norwegische Datenschützer kündigen Millionenstrafe gegen Grindr an

(Ausführliche Fassung) - Die Dating-App Grindr muss in Norwegen wegen Verstosses gegen Datenschutzbestimmungen voraussichtlich eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet mehreren Millionen Euro zahlen. Die norwegische Datenaufsichtsbehörde (Datatilsynet) teilte am Dienstag mit, Grindr benachrichtigt zu haben, zu beabsichtigen, eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 100 Millionen norwegischen Kronen (rund 9,6 Mio Euro) wegen Nichteinhaltung der Zustimmungsregeln für die Weiterleitung von persönlichen Daten in der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung zu verhängen.