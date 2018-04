Notenbanker Williams wird neuer Chef der Fed von New York

Der Präsident der regionalen Notenbank von San Francisco, John Williams, wechselt auf den einflussreicheren Posten des Chefs der Fed von New York. Williams sei zum Nachfolger von William Dudley ernannt worden, teilte die New Yorker Notenbank am Dienstag mit. Der Führungszirkel der überregionalen US-Notenbank Fed habe grünes Licht gegeben. Williams werde den Posten ab dem 18. Juni bekleiden.