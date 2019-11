Novartis-Aktien legen nach Zukaufsplänen leicht zu

Die Investoren von Novartis nehmen die neuesten Zukaufpläne verhalten positiv auf. Am Sonntag hatte der Pharmakonzern angekündigt, das US-Biotechunternehmen The Medicines für annähernd 10 Milliarden US-Dollar übernehmen zu wollen. Mit dem Kauf stärkt Novartis sein Portfolio zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da Medicines den Cholesterinsenker Inclisiran in der Pipeline hat.