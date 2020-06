Novartis-Aktien nach US-Zulassungen deutlich im Aufwind

Der Pharmakonzern Novartis kann am Mittwoch gleich mit zwei Zulassungen in den USA bei Investoren punkten. Die US-Behörde FDA hat sowohl dem Medikament Ilaris als auch Cosentxy die Zulassung erteilt. Ilaris darf demnach zur Behandlung des Still-Syndroms eingesetzt werden, einschliesslich des Morbus Still bei Erwachsenen. Für Cosentyx hat der Konzern die Zulassung zur Behandlung der Autoimmunerkrankung aktive nicht-radiographische axiale Spondyloarthritis erhalten.