Novartis-Aktien zum Wochenstart trotz Corona-Rücksetzer gesucht

Novartis-Aktien gehören am Montag im frühen Handel zu den grössten Gewinnern am Schweizer Aktienmarkt. Die Tatsache, dass der Konzern mit seinem Ruxolitinib die gesteckten Ziele in einer Studie verfehlt hat, störe nicht weiter, heisst es von Analystenseite. Die Experten schauen vielmehr nach vorne, da etwa für das bereits zugelassene Herzmittel Entresto von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Entscheidung über eine noch breitere Anwendung ansteht.