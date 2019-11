Novartis angeblich kurz vor Einigung mit Medicines über Milliarden-Kauf

Novartis selbst kommentiert Marktspekulationen nicht, erklärte ein Unternehmenssprecher im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.

Wie das "WSJ" schrieb, wolle Novartis mit der Übernahme seine Reichweite im lukrativen Markt für Herzbehandlungen ausbauen. Medicines ist auf die Entwicklung von Cholesterin-Medikamenten spezialisiert.

Dem Bericht zufolge hat sich Novartis bereit erklärt, 85 Dollar pro Medicines-Aktie zu zahlen. Die Transaktion könnte noch an diesem Wochenende mitgeteilt werden, schrieb das Blatt und berief sich dabei auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Preis könnte noch höher ausfallen

Eine dieser Personen meinte laut "WSJ", die Transaktion könnte sogar bei bis zu 9,7 Milliarden US-Dollar liegen, verwende man die vollständig verdünnte Aktienzahl.

Das von Medicines entwickelte Cholesterinpräparat richte sich an Patienten, bei denen die älteren Statin-Pillen nicht so gut anschlagen.

Das Kalkül hinter einer solchen Transaktion: Die Kombination der Therapien von Novartis und Medicines würde den Vertriebsmitarbeitern des Schweizer Konzerns mehr Produkte zur Verfügung stellen, um mit Herzspezialisten in Kontakt zu treten, was wiederum den Umsatz steigern könnte, so das "WSJ".

Das Medikament des US-Unternehmens basiert dem Blatt zufolge auf einer relativ neuen Technologie, die die molekularen Botenstoffe des Körpers, die so genannte RNA, nutzt, um Gene abzuschalten, die eine Rolle bei einer Krankheit spielen.

hr/

(AWP)