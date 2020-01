Die Auffrischungsdosierung richtet sich an Patienten, die an aktiver Spondylitis ankylosans (AS) leiden, einer chronisch-entzündlichen rheumatischen Erkrankung.

Die Zulassung gebe Ärzten zusätzliche Flexibilität, um sicherzustellen, dass die Patienten auf die Behandlung optimal ansprechen und eine vollständige Linderung der Anzeichen und Symptome der AS erfahren können, wurde Todd Fox, Global Head of Medical Affairs Immunology, Hepatology and Dermatology, in der Mitteilung zitiert.

hr/kw

(AWP)