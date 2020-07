Novartis erhält von CHMP positive Empfehlung für Sichelzell-Mittel Adakveo

Novartis hat vom Ausschuss für Humanarzneimittel (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine positive Stellungnahme für das Mittel Adakveo (Crizanlizumab) erhalten. Der Ausschuss empfiehlt eine bedingte Marktzulassung des Mittels, um Patienten zu behandeln, die an Sichelzellanämie leiden.