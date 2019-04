Damit ist Cosentyx den Angaben zufolge das erste in China zugelassene biologische Mittel, das speziell das Interleukin-17A hemmt. Es ist laut Novartis an der Entzündung von Psoriasis (PsO), psoriatischer Arthritis (PsA) und Morbus Bechterew (AS) beteiligt.

Eine Phase-III-Studie mit Schuppenflechte-Patienten in China habe bereits in Woche 3 ein nachhaltiges Sicherheitsprofil und einen schnellen Heilungsbeginn mit Cosentyx gezeigt.

hr/ra

(AWP)