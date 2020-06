Der Pharmakonzern Novartis hat in Japan von den dortigen Gesundheitsbehörden mehrere Zulassungen erhalten. So hat das zuständige Gesundheitsministerium (MHLW) gleichzeitig grünes Licht für den Vertrieb von fünf Medikamenten für verschiedene Indikationen gegeben, wie Novartis am Montag mitteilte.