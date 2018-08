In den USA war Aimovig, das Novartis gemeinsam mit dem Biotechunternehmen Amgen entwickelt hatte, schon im letzten Mai zugelassen worden. In der Schweiz folgte die Genehmigung vor rund zwei Wochen, in der EU Anfang dieser Woche.

Novartis-Chef Vas Narasimhan hatte sich vor knapp zwei Wochen bei der Präsentation der Q2-Zahlen positiv überrascht über die US-Nachfrage nach Aimovig gezeigt. Diese sei beispiellos gewesen.

