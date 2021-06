Novartis ernennt Rob Kowalski zum Chief People & Organization Officer

Der Pharmakonzern Novartis hat Rob Kowalski per 1. September 2021 zum Chief People & Organization Officer ernannt. Er folgt auf Steven Baert, der zum 30. Juni aus der Geschäftsleitung ausscheiden wird, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. In der Zwischenzeit wird Vicki Rawlinson, US Head People & Organization, den Posten ad-interim übernehmen.