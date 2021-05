Novartis erreicht mit Augenmittel Beovu in Phase-III-Studie gesteckte Ziele

Beovu 6 mg habe sich bei Patienten DME gegenüber dem Vergleichsmittel Aflibercept (2 mg) als nicht unterlegen erwiesen, teilte der Pharmakonzern am Samstag mit. Die Zielsetzung orientierte sich an der Veränderung der bestkorrigierten Sehschärfe gegenüber dem Ausgangswert nach einem Jahr. DME ist eine Netzhauterkrankung, die durch die Zuckerkrankheit hervorgerufen wird.

Bei mehr Patienten, die mit Beovu 6 mg behandelt worden seien, habe sich in der Woche 32 und Woche 52 die Flüssigkeit zurückgebildet. Die Flüssigkeit ist ein wichtiger Marker für die Krankheitsaktivität bei DME. Dies zeige das Potenzial zur Flüssigkeitsauflösung bei mehr Patienten mit weniger Injektionen als bei Aflibercept. Zudem habe Beovu ein insgesamt gut verträgliches Sicherheitsprofil gezeigt. Dies seien die ersten zulassungsrelevanten Studien mit sechswöchigen Dosierungsintervallen in der Ladephase. Dies deute darauf hin, dass Beovu von Beginn der Behandlung an weniger Injektionen erfordere.

Bereits Ende 2020 hatte Novartis positive Ergebnisse aus diesen Phase-III-Studien bekanntgegeben. Novartis will die Daten aus den Studien KESTREL und KITE im ersten Halbjahr 2021 bei den globalen Gesundheitsbehörden einreichen.

pre

(AWP)