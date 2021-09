Der Pharmakonzern Novartis hat mit dem neuen Malariawirkstoff Ganaplacid in einer Kombinationstherapie gute Studienergebnisse erzielt. In der bei 500 Patienten durchgeführten Phase-2b-Studie habe die Kombination mit dem Medikament Lumefantrin Potenzial für die Behandlung von Malaria aufgezeigt, teilte Novartis am Mittwochabend mit.