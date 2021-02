Novartis-Finanzchef will mit ESG-Bond ein Zeichen setzen

Die International Capital Markets Association habe im Juni vergangenen Jahres Sustainability-Linked Bonds Principles verabschiedet. Dadurch sei es Novartis möglich gewesen, eine mit Nachhaltigkeitszielen verknüpfte Anleihe zu begeben. "Vorher gab es nur Green Bonds, wo die aufgenommenen Mittel direkt und vollständig für Umweltschutz eingesetzt werden müssen. Solch eine Anleihe macht für uns aber wenig Sinn, weil wir einen relativ geringen ökologischen Fussabdruck haben", sagte der Novartis-Finanzchef.

Und weiter: "Wir brauchen nicht 1 bis 2 Milliarden, um in Umweltschutz zu investieren. Das tun wir permanent, wenn wir unsere Werke modernisieren oder neue Anlagen bauen, aber das bedarf nicht solcher Summen. Somit folgen wir sowieso immer den höchsten Umweltstandards." Vielmehr habe man die Anleihe an soziale Ziele geknüpft. "Wir können sehr viel tun, indem wir immer mehr Menschen einen Zugang zu Medikamenten und zu medizinischer Versorgung verschaffen", sagte der Novartis-Chef.

Vermutlich hätte man ähnliche Konditionen für einen Bond bekommen, der nicht mit Nachhaltigkeitszielen verknüpft ist, sagte er weiter. "Positiv für uns war es, dass es mehr Interesse von ESG-Investoren für die Finanzierung gab. Ein Nachteil ist es, dass die Europäische Zentralbank nicht einsteigen durfte, weil der ESG-Bond als strukturiertes Papier eingestuft wurde", so Kirsch weiter.

Es sei Novartis aber letztlich wichtig gewesen, "ein Zeichen zu setzen". Es sei eine Motivation für die Mitarbeiter und zeige den Anspruch in den ESG-Themen. "Es ist trotzdem immer ein Risiko, wenn man das erste Mal so einen Bond begibt, deshalb sind wir sehr froh über das attraktive Pricing."

Dividende von 3 Franken

Weiter äusserte er sich in dem Gespräch zur Dividende von Novartis. "Unsere Ausschüttungspolitik ist darauf ausgerichtet, die Dividende in Schweizer Franken in jedem Jahr zu erhöhen", führt er aus. Dieses Jahr gebe es 3 Franken pro Novartis-Papier. "Die Dividende wird von unseren Aktionären generell sehr geschätzt. Man sollte auch berücksichtigen, dass wir nach dem Spin-off unserer Augenheilkundesparte Alcon die Dividende nicht angetastet haben."

Zur M&A-Strategie des Konzerns sagte er, dass grosse Akquisitionen leider disruptiv sein könnten. "Unsere Strategie fokussiert sich deshalb auf arrondierende M&A-Ziele und ist sehr opportunistisch ausgerichtet."

kw/

(AWP)