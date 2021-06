Novartis-Kandidat Iptacopan zeigt Nutzen als Monotherapie bei PNH-Blutkrankheit

Novartis hat mit dem Produktkandidaten Iptacopan (LNP023) in der Behandlung der Bluterkrankung Hämoglobinurie (Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria - PNH) Fortschritte erzielt. In einer Phase-II-Studie hätten die Prüfkandidaten Iptacopan als Monotherapie gut vertragen ohne dass unerwartete Sicherheitsprobleme aufgetreten seien, teilte Novartis am Freitag anlässlich des europäischen Hämatologie-Kongresses EHA mit.