Der Pharmakonzern Novartis hat aufgrung der jüngsten Daten zum Krebsmittel Kisqali ein Label-Update in Kanada für das Medikament zur Behandlung von metastasiertem Bruskrebs erhalten. Die Daten aus der MONALEESA-7-Studie zur Kombinationstherapie mit Kisqali vom Mai hatten eine statistisch signifikante Verbesserung der Überlebensrate (overall survival, OS) belegt, wie Novartis am Montag mitteilte.