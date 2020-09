Die Daten wurden im New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlicht, teilte Novartis in der Nacht auf Donnerstag mit. Tabrecta wurde an Patienten untersucht, die an einer bestimmten Form von Lungenkrebs (NSCLC) leiden und dabei eine bestimmte Mutation aufweisen (MET-Exon-14-Skipping).

In den USA wurde Tabrecta bereits im Mai für diese spezifische Indikation zugelassen. Novartis sei nun entschlossen, Tabrecta so schnell wie möglich zu den Patienten zu bringen, heisst es weiter.

ra/kw

(AWP)