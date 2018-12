Novartis-Medikament Revolade zeigt positive Daten bei Autoimmunkrankheit ITP

Der Pharmakonzern Novartis vermeldet im Rahmen des Kongresses der American Society of Hematology (ASH) in San Diego weitere positive Daten für sein Medikament Revolade bei der Behandlung der Autoimmunkrankheit ITP (Immunthrombozytopenie). Die Studiendaten zeigten, dass Patienten mit Revolade bessere klinische Ergebnisse erzielten, in Form von weniger Blutungen, teilt der Basler Konzern am Sonntag mit.