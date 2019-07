Novartis-Präparat Kisqali verbessert Gesamtüberlebensrate bei Brustkrebs

Das von Novartis entwickelte Präparat Kisqali hat sich in der klinischen Phase-III-Studie MONALEESA-3 als wirksam erwiesen. Dies ist die zweite klinische Phase-III-Studie, in der die Kombinationstherapie mit Kisqali eine statistisch signifikante Verbesserung der Gesamtüberlebensrate gezeigt habe, teilte der Pharmakonzern am Mittwoch mit. Damit habe die Studie den wichtigsten sekundären Endpunkt des Gesamtüberlebens bei der vorab geplanten Zwischenanalyse erreicht.