Novartis präsentiert neue Daten zu Kisqali bei Brustkrebs

Eine breit angelegte Analyse von fast 1000 Tumorproben habe gezeigt, dass Kisqali in Kombination mit einer endokrinen - also einer antihormonellen - Therapie (ET) einen signifikanten Überlebensvorteil im Vergleich zu ET allein bei den wichtigsten Subtypen bot.

Die Daten würden die Beweggründe für die weitere Studie mit dem Namen "Harmonia" untermauern, die Novartis zusammen mit der Forschungsgruppe Soltio durchführt. Laut der Mitteilung ist es erste Phase-III-Studie, in der Kisqali im Vergleich zum Mittel Ibrance bei metastasiertem HR+/HER2-Brustkrebs untersucht wird.

tv/hr

(AWP)