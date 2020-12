Novartis präsentiert positive Daten zu Leukämie-Medikament Asciminib

Die Daten seien im Rahmen der "American Society of Hematology Annual Meeting & Exposition" (ASH) präsentiert worden, teilte Novartis am Dienstag mit. Sie bestärkten die kritische Rolle, die Asciminib bei der Überwindung von Behandlungsproblemen bei CML-Patienten spielen könnte, heisst es in der Mitteilung.

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat Asciminib bereits ein beschleunigtes Zulassungsverfahren zugesagt. Novartis plant die Daten zu dem Medikament in der ersten Hälfte 2021 den Gesundheitsbehörden in den USA und der EU zu unterbreiten.

