Novartis produziert Coronavirus-Impfstoff von Mass General Brigham

Die zum Novartis-Konzern gehörende US-Gentechnikfirma AveXis wird einen vom amerikanischen Krankenhaus- und Ärztenetzwerk Mass General Brigham entwickelten Impfstoff gegen das Coronavirus für klinische Tests produzieren. Das Unternehmen werde Technologie, Expertise und Lieferkette kostenlos zur Verfügung stellen, um den genbasierten Impfstoff für die Versuche, die in der zweiten Jahreshälfte beginnen sollen, zu liefern, erklärten die beiden Netzwerkspitäler Massachusetts Eye and Ear und Massachusetts General Hospital am Donnerstag.