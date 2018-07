Der Pharmakonzern Novartis will einen Teil der Produktion für die gegen bestimmte Blutkrebsformen zugelassene Car-T-Zelltherapie in Frankreich ansiedeln. Vorgesehen dafür ist das biotechnische Labor Cellforcure, welches der Gruppe LFB gehört, wie Novartis am Dienstag mitteilt. Die Produktion dieser Krebsmittel soll im Verlauf des kommenden Jahres aufgenommen werden und die bestehenden Kapazitäten in Europa und den USA ergänzen.