Novartis sieht die längerfristige Wirksamkeit von Cosentyx in der Behandlung von psoriatischer Arthritis (PsA) durch neue Daten untermauert. So habe eine Behandlung mit dem Mittel zu einer schnellen und nachhaltigen Linderung und Behebung der Anzeichen und Symptome dieser chronisch entzündlichen rheumatischen Erkrankung geführt, teilte der Pharmakonzern am Donnerstag mit.