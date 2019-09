Novartis sieht in neuen Cosentyx-Daten Basis für weitere Indikation

(Meldung um weitere Details, Analystenkommentar und Aktienkurs ergänzt) - Novartis hat neue Daten zu seinem bereits zugelassenen Mittel Cosentyx vorgelegt. Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, wurden in der Phase-III-Studie PREVENT die Ziele erreicht. So erwies sich das Mittel bei Patienten mit nichtröntgenologischer axialer Spondyloarthritis (nr-axSpA) als wirksam.