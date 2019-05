Novartis sieht sich mit Umbau im Plan - Fokus auf volle Pipeline

Novartis sieht sich in seiner selbst verschriebenen Transformation auf gutem Weg. Wie der Pharmakonzern am Donnerstag im Rahmen seines Investorentags in Boston mitteilte, wolle man nicht zuletzt durch eine gut gefüllte Pipeline weiter wachsen. Ein disziplinierter und aktionärsfreundlicher Einsatz des Kapitals soll diesen Prozess mittragen.