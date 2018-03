Novartis: Siponimod mit guten Ergebnissen bei MS - Baldige Zulassungsgesuche

(Meldung mit ZKB-Kommentar und Aktienkurs ergänzt) - Der Pharmakonzern Novartis vermeldet für seinen MS-Wirkstoff Siponimod (BAF312) gute Studienergebnisse. Das oral eingenommene Medikament habe bei Patienten mit sekundär progressiver Multipler Sklerose (SPMS) das Fortschreiten der Behinderungen signifikant verzögert, teilte Novartis in der Nacht auf Freitag mit. Das Zulassungsgesuch will Novartis in den USA noch "früh im 2018" und in der EU im dritten Quartal 2018 einreichen.