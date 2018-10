Novartis stellt verschiedene Studiendaten für den MS-Fachkongress ECTRIMS in Aussicht. Die Tagung findet ab vom 10. bis 12. Oktober in Berlin statt. Der Konzern werde dabei Einblicke in seine verschiedenen Forschungsprogramme zur Behandlung der Multiplen Sklerose bieten, heisst es in der Medienmitteilung vom Mittwoch.