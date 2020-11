Novartis stellt wichtige Produktkandidaten vor und betont starke Sandoz-Stellung

Der Pharmakonzern Novartis gibt seinen Investoren am 'Meet the Management'-Tag einen tieferen Einblick in die laufenden Pipeline-Projekte. Dabei stellt der Konzern aus der Pharmasparte ausgesuchte Projekte vor, mit denen einerseits neue Märkte mit bereits zugelassenen Medikamenten erschlossen werden sollen. Andererseits werden auch komplett neue Therapien vorgestellt. Ausserdem nutzt Novartis die Gelegenheit, um die starke Stellung der Generika-Tochter Sandoz zu betonen.