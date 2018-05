Novartis-Therapie Kymriah erhält weitere US-Zulassung zu Lymphom-Behandlung

Zur Behandlung von B-Zell-akuter lymphatischer Leukämie (ALL) ist die personalisierte Therapie bereits seit Ende August in den USA zugelassen. Dabei darf die Therapie zur Behandlung von ALL bei Kindern und jungen Erwachsenen bis zum Alter von 25 Jahren eingesetzt werden. ALL ist eine der Hauptursachen für tödlichen Krebs bei Kindern.

Wie Novartis CEO Vas Narasimhan immer wieder betont, traut er Kymriah durchaus Blockbuster-Potenzial zu. Er sehe die Therapie mittelfristig weiterhin als möglichen Blockbuster, hatte er beispielsweise im April bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal nochmals betont.

Wie Analyst Michael Nawrath von der ZKB in einem aktuellen Kommentar schreibt, spreche die Tatsache, dass Kymriah bei Patienten, bei denen mehrere Chemo- und Stammzelltherapien versagt haben, so gut gut anschlage, für das Potenzial dieses Ansatzes. Unter dem Strich sehe er keine Lücken mehr für den Erfolg dieser Zelltherapie, lautet sein Fazit.

An der Börse fällt die Reaktion auf diese und die zahlreichen anderen Mitteilungen von Novartis seit Montagabend unspektakulär aus. Gegen 9.50 Uhr sind die Papiere ebenso wie der Leitindex SMI unverändert.

Denn neben der Zulassung für Kymriah hat der Pharmakonzern auch für die Kombinations-Therapie aus Tafinlar und Mekinist die Zulassung zur adjuvanten Behandlung von Patienten mit einer spezifischen Art von Hautkrebs erhalten. Darüber hinaus hatte das Basler Unternehmen berichtet, weitere positive Daten zu seinem Produktkandidaten Brolucizumab (RTH258) vorgelegt zu haben und auch zur geplanten Übernahmen von Avexis hat der Konzern eine weitere Hürde genommen: Die regulatorisch verlangte kartellrechtliche Wartezeit nach dem Hart-Scott-Rodino (HSR) Antitrust Improvements-Act ist beendet worden.

