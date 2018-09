Novartis-Tochter Alcon wird nach Abspaltung Hauptsitz in Genf haben

Die Novartis-Tochter Alcon bekennt sich für die geplante Eigenständigkeit zum Standort Schweiz. Die Augensparte des Pharmakonzerns soll nach der Abspaltung, wenn es selbständig an der Börse kotiert ist, seinen globalen Hauptsitz in Genf haben und in Freiburg i. Üe. registriert werden. Der derzeitige Hauptsitz in Fort Worth, in den USA, werde als wesentlicher Knotenpunkt erhalten bleiben.