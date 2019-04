Novartis-Tochter Avexis investiert weiter in die Produktion

Mit diesem Zukauf will Avexis die Produktionskapazitäten im Bereich seltener genetischer Krankheiten, wie etwa für die Herstellung der Genersatz-Therapie Zolgensma (ehemals AVXS-101) für die Behandlung der erblich bedingten Muskelkrankheit SMA, ausbauen, wie es in der am Montagabend publizierten Mitteilung hiess.

Derzeit verfüge Avexis bereits über eine voll funktionsfähige, hochmoderne Produktionsstätte in Illinois und baut an einer Anlage in North Carolina, die 2020 in Betrieb gehen soll. Zudem sollen die Kapazitäten am Standort in San Diego ausgebaut werden.

Die Produktionsstätte am Longmont Campus besteht indessen aus beinahe 700'000 Quadratmetern Fläche und umfasst nebst der Produktion biologischer Arzneimittel auch Büros, Labors und Lagerflächen. Avexis will die rund 150 Mitarbeitenden weiterbeschäftigen und bereits in kurzer Frist neue Jobs schaffen.

Nach Eröffnung des vierten US-Standorts werde man bis Ende 2019 voraussichtlich insgesamt mehr als 1'000 Arbeitsplätze schaffen, hiess es weiter.

mk/

(AWP)