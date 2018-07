Novartis-Tochter Sandoz erhält Schweizer Kassenzulässigkeit für Biosimilar

Die Zulassung des Nachahmerproduktes für Pfizers Enbrel biete Ärzten und Patienten eine um 25 Prozent günstigere Alternative zum Referenzpräparat. Dabei seien Wirkung und Sicherheit vergleichbar.

Erelzi darf zur Behandlung von rheumatoider Arthritis, Psoriasis-Arthritis, Morbus Bechterew (ankylosierende Spondylitis), Plaque-Psoriasis sowie juveniler idiopathischer Arthritis und Plaque-Psoriasis bei Kindern und Jugendlichen eingesetzt werden. Zugelassen wurde es bereits im Mai.

Mittel wie Erelzi gehören einer bestimmten Klasse entzündungshemmender, biologischer Therapeutika an, die breit in der Rheumatologie und Dermatologie eingesetzt werden. Mit jährlichen Kosten von rund 270 Millionen Franken biete diese Klasse ein hohes Potential für Einsparungen. Allein mit Erelzi könnten laut Mitteilung gegenüber dem Referenzprodukt Enbrel umgerechnet knapp 16 Millionen Franken an Kosten eingespart werden.

hr/cf

(AWP)