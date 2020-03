Novartis-Tochter Sandoz erwirbt Vertriebsrechte in USA für 2 Injektionen

Der Generika-Spezialist Sandoz hat sein Vertriebsnetz in den USA erweitert. Wie die Novartis-Tochter am Montagabend mitteilte, hat sie die US-Vertriebsrechte für zwei verschiedene Injektionen von BE Pharmaceuticals AG erworben. Damit soll das Portfolio an Injektionsmaterial und das Gesamtangebot im Krankenhausbereich gestärkt werden, hiess es in der Mitteilung.