Novartis-Tochter Sandoz muss in Deutschland bestimmte Werbung unterlassen

Im Zusammenhang mit den Nahrungsergänzungsmitteln "Biosan" muss die Marke "Hexal" der Novartis-Tochter Sandoz bestimmte Werbeäusserungen unterlassen. Einige der Botschaften einer Produktbroschüre seien irreführend und in dem von dem Unternehmen genutzten Zusammenhang falsch zu verstehen, hiess es in der Begründung des Oberlandesgerichts in München am Donnerstag. Ausserdem erzeugten die Texte teilweise einen unzulässigen Wirkungszusammenhang.