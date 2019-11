Novartis-Tochter Sandoz präsentiert neue Daten zu Erelzi - Wirksamkeit bestätigt

Patienten die an rheumatoider Artrhitis (RA), aktiver und progressiver Schuppenflechtenarthritis (PsA) oder an der Autoimmunerkrankung Ankylosierende Spondylitis (AS) leiden, seien in die COMPACT-Studie miteinbezogen worden. Bei RA-Patienten beispielsweise habe die Behandlung mit Erelzi beispielsweise zu funktionalen Verbesserungen geführt.

Die Daten hat Sandoz am jährlichen Treffen am American College of Rheumatology beziehungsweise der Association of Rheumatology Professionals (ACP/ARP) in Atlanta vorgestellt.

mk/hr

(AWP)