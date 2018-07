Novartis-Tochter Sandoz ruft in den USA Produkte mit Blisterverpackung zurück

Die Generika Tochter Sandoz von Novartis ruft in den USA verschiedene Produkte zurück, welche in einer Blister- oder Bläschenverpackung abgepackt sind. Der Rückruf erfolgt freiwillig und aufgrund von Sicherheitsanforderungen hinsichtlich des Zugriffs für Kinder, wie das Unternehmen am Freitag mitteilt.