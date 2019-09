Novartis-Tochter Sandoz ruft in USA Medikament gegen Magengeschwüre zurück

Sandoz hatte bereits in der vergangenen Woche die Auslieferung der Ranitidin-Kapseln gestoppt. Zuvor hatten die Gesundheitsbehörden in den USA und in den EU in dem Wirkstoff des Sanofi-Medikaments Zantac und in den Generika-Versionen Verunreinigungen mit der vermutlich krebserregenden Chemikalie NDMA gefunden.

Ranitidin wird etwa bei Geschwüren und Enzündungen des Magens und bei Reflux-Erkrankungen eingesetzt, wo Magensekrete und Säureausstoss reduziert werden müssen. Der Rückruf erfolge in Absprache mit der US-Gesundheitsbehörde, heisst es.

tp/hr

(AWP)