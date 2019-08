Novartis-Tochter Sandoz wird Berufung einlegen gegen US-Urteil zu Erelzi

Sandoz werde nun gegen das Urteil beim US Court of Appeals for the Federal Circuit Berufung einlegen, wobei die Parteien einer beschleunigten Berufung zugestimmt hätten, teilte Sandoz am Freitagabend mit. Das Urteil verhindere die Einführung einer wichtigen Behandlungsoption für US-Patienten, die von chronischen Autoimmun- und Entzündungskrankheiten betroffen seien.

Erelzi sei seit fast drei Jahren zugelassen, Sandoz habe das Medikament jedoch aufgrund des laufenden Patentstreits von Amgen nicht auf den Markt bringen können, schreibt Sandoz weiter. Amgen hat gemäss der Novartis-Tochter zwei von Roche erhaltene Patente geltend gemacht und versuche damit, den Patentschutz für Etanercept in den USA bis 2029 zu verlängern.

Sandoz ist das erste Unternehmen, das die FDA-Zulassung für ein Biosimilar zu Etanercept erhalten hat.

uh/

(AWP)