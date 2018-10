Novartis übernimmt in den USA das Radiopharmaka-Unternehmen Endocyte. Die Biopharma-Gesellschaft entwickle zielgerichtete Therapien für die Behandlung von Krebskrankheiten. Novartis offeriert 24 US-Cents pro Aktie und will alle Titel übernehmen. Endocyte wird auf dieser Basis mit 2,1 Milliarden US-Dollar bewertet, teilte Novartis am Donnerstag mit.